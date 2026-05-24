“Abrigo tu recuerdo”, la obra ganadora del Premio UNNE Adquisición en ArteCo 2026

La creación de María Silvia Canteros fue elegida por el jurado especializado y pasará ahora a ser patrimonio de la Universidad Nacional del Nordeste. El premio es una de las formas de participación de la UNNE, en la Feria de Arte Contemporáneo que impulsa el gobierno de Corrientes.

Con su trabajo “Abrigo tu recuerdo”, la artista María Silvia Canteros, de “Proyecto Mesa”, fue elegida por el jurado como ganadora del Premio UNNE Adquisición en la octava edición de la Feria de Arte Contemporáneo (ArteCo) que organiza el gobierno de Corrientes y que cada año participa la Universidad Nacional del Nordeste.

El rector Omar Larroza entregó el premio a la autora cuya obra pasará ahora a ser patrimonio de la Universidad. Lo hizo acompañado por la secretaria gral. Académica, Analía Falcón; el secretario gral. de Extensión Universitaria, Patricio González; la decana de la facultad de Ciencias Económicas, Moira Carrió; el decano de la facultad de Artes y Ciencias de la Cultura (FADyCC), Gabriel Romero; la coordinadora del CCU, Maia Eirin y la coordinadora de Comunicación Institucional, Gabriela Bissaro.

El jurado especializado que eligió la obra estuvo integrado por el Personal Técnico de la Sala del Sol del Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad, Prof. Débora Durán y Esp. Claudio Vallejos; y el Arq y Presidente de la Fundación Pro Arte Córdoba, Jose Luis Lorenzo.

El Premio UNNE adquisición busca promover y poner en valor el Arte Contemporáneo, y de este modo visibilizar y revertir la tendencia a priorizar el Arte Clásico (o también el arte decorativo) en la conformación de las colecciones en las Instituciones. Un novedoso formato que busca impulsar la presencia de Arte Contemporáneo en instituciones.

Sobre la obra

“Abrigo tu recuerdo” es una obra textil en formato tapiz–manta, concebida para transformarse según cómo se la habite. Puede funcionar como pieza colgada o como abrigo corporal, lo que refuerza su carácter afectivo y su vínculo directo con la memoria. Su flexibilidad es parte esencial del concepto: una obra que acompaña, sostiene y resguarda.

La pieza evoca la luminosidad y movimiento del Río Paraná. Sobre la superficie del tejido, el bordado dorado emerge entre la correntada hecha de diferentes textiles y costuras matelaseadas.

El trabajo combina bordado y paste up, integrando técnicas que dialogan entre lo manual, lo corporal y lo visual. Sobre la superficie aparece la palabra “techaga’u”, que en guaraní refiere a la añoranza. “Esta palabra acompaña todo mi proceso y se convierte en un eje que organiza la lectura de la pieza: nombra aquello que impulsa mi cuerpo de obra y que atraviesa cada gesto del hacer textil”, explica la creadora.

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“A través de los bordados, la pieza recupera recuerdos de mi infancia en los años 90, especialmente mi participación en la comparsa, la inspiración en los estandartes con sus brillos, ritmos y vivencias comunitarias que marcaron mi sensibilidad. También aparece la presencia emocional de mi padre, incorporada de forma sutil, como parte del tejido íntimo que la obra resguarda junto a textiles recuperados que fueron parte de trajes de carnaval”, agrega.

Un río profundo convertido en abrigo y refugio. “Cada puntada guarda la paciencia, la memoria y el eco de quienes amé”, asegura la artista.

Textiles que alguna vez danzaron en fiestas y carnavales hoy se enlazan como aguas en movimiento, convirtiéndose en manta: un amparo donde la nostalgia y la alegría conviven.

En palabras del jurado: “La obra es impactante. Conmueve al verla. El concepto nos pareció muy sólido. Es una artista altamente sensible y su obra da cuenta de ello. Logró convertir el textil en una pieza escultórica que te abraza”.

La feria

ArteCo es la Feria de Arte Contemporáneo que la Provincia de Corrientes viene llevando adelante en forma consecutiva desde el año 2019. Esta octava edición se realiza en el Museo de Arte Contemporáneo (MACC) de la provincia.

La edición 2026 de ArteCo, combina la experiencia de exposición y venta de obras de manera física de artistas, proyectos y galerías, que presentan artistas de Corrientes y del NEA, interactuando con galerías de toda la nación y de países limítrofes, con un programa especial de exhibiciones, intervenciones, conversatorios y capacitaciones para vivir y expandir el arte en la región.

“La obra es impactante. Conmueve al verla. El concepto nos pareció muy sólido. Es una artista altamente sensible y su obra da cuenta de ello. Logró convertir el textil en una pieza escultórica que te abraza”.