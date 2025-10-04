Corrientes Detienen a un pediatra acusado de abusar de una menor de 12

Guillermo A., reconocido médico pediatra de Virasoro, fue detenido el lunes por la noche luego de haber sido denunciado por el supuesto abuso de una menor de 12 años de edad.

El sitio Punto de Vista Virasoro informó –citando a fuentes vinculadas a la investigación- que un familiar de la menor sorprendió al acusado en el momento que se encontraba abusando de su víctima.

Tras el aberrante hecho se realizó la denuncia correspondiente lo que derivó en la detención inmediata del médico, quien fue trasladado a la comisaría Primera de Virasoro. Sin embargo, este viernes por la noche le otorgaron la prisión domiciliaria por disposición del juez Alfredo Behr.

Según lo publicado por Red Virasoro, los ataques sexuales se registrarían desde hace más de dos años.

La causa está caratulada como «abuso sexual con acceso carnal agravado» y continúa en etapa de investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal.

