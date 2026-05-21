Corrientes comienza a pagar haberes para estatales y jubilados desde este jueves: así queda el calendario

El Gobierno de Corrientes anunció el cronograma de pago de haberes correspondiente a mayo de 2026 para trabajadores provinciales activos y jubilados. El esquema comenzará este jueves 21 de mayo y se extenderá hasta el viernes 29, organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

De acuerdo a la información oficial, los primeros en cobrar serán los agentes con DNI terminados en 0 y 1, quienes tendrán acreditados sus haberes desde este jueves, aunque el dinero estará disponible en cajeros automáticos a partir del sábado 23 de mayo.

El cronograma continuará de la siguiente manera:

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

La medida alcanza tanto a empleados activos de la administración pública provincial como a jubilados y pensionados correntinos. Como ocurre habitualmente, el pago se realizará de manera escalonada para garantizar una mejor organización bancaria y evitar aglomeraciones en entidades financieras y cajeros automáticos.

Desde el Ejecutivo provincial recordaron que los haberes estarán disponibles a través de los canales electrónicos habilitados por cada entidad bancaria.