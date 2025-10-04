Esta es la agenda para hoy de la Feria Iberoamericana del Libro

Las actividades se desarrollan en Centro de Convenciones del Domo del Centenario de Resistencia y el programa completo está disponible en la página web chacoferialibro.com.ar/.

A las 17: en el espacio Magenta, taller de introducción a los géneros literarios, a cargo de Lucas Sampor, Mario Doldan y José Mazzaro. UNNE-SADE Chaco. Inscripción al mail sadefchaco@gmail.com

A las 17: en el espacio Naranja, presentación del libro Búhos de Sombra y Luz. Lucía espera el tren, de Silvia Lilian Bled. Editorial Tinta Libre. Presentan: Esteban González y Marina Nill

A las 18: en el espacio Magenta, presentación del libro El Boletín de El Fogón de los Arrieros. Arte, cultura y política de Mariana Giordano, Emanuel Cantero. Alejandra Reyero y Lucía Caminada Rossetti. Editorial ConTexto. Presenta: Maia Bradford

A las 18: en el espacio Naranja, presentación del libro Contento con mi tristeza de Ignacio Polo. Presentan: Florencia Piñeyro, Paula Bakun, Pamela Fierro.

A las 18: en el espacio Violeta, presentación del libro ESI con propósito. Una guía para prevención y el bienestar, por Claudia Alejandra Conesa, Micaela Rocío Mazepa y Ángeles Adriana Fortini. Editorial Uncaus. Presenta: Dr. José Bolaño.

A las 18: en el espacio del David, show del payaso Pochosky.

A las 19: en el espacio Naranja, presentación del libro Diario de momentos minúsculos, de Gabriela Vacca. Editorial ConTexto, presenta la Dra. Natalia Colombo.

A las 19: en el espacio Magenta, presentación del libro La integración de América. Presenta: Ing. José Sesma (autor).

A las 19: en el espacio Violeta, presentación del libro ¡Mamá! ¡Papá! ¿Por qué no duermo en mi cama? La transmisión de la ley en la infancia de Perla Trajtemberg.

A las 20: en el espacio Magenta, conversatorio: La vigencia de la novela histórica. El secreto de Azucena, de Gabriela Exilart y Tata Dios, de Juan Basterra.

A las 20: en el espacio Naranja, presentación del libro Limerencia, de María Eugenia Chamorro. Ediciones De la Paz. Presenta: Mario Doldán.

A las 20: en el espacio Violeta, presentación de libro Kalayi de Alba Grismado. Ediciones De la Paz. Presenta: Diego Ortiz Ancharek.

A las 20: en el espacio Turquesa, Polo Groove.

A las 21.30, en el espacio Turquesa, Mango Dub.