Salud, producción y gestión pública: la UNNE firmó acuerdos con ministerios y secretaría general del Gobierno de Corrientes

La Universidad Nacional del Nordeste consolidó una nueva agenda de trabajo conjunto con el Gobierno de Corrientes mediante la firma de tres convenios estratégicos orientados al fortalecimiento de políticas públicas vinculadas a salud, desarrollo social, producción, capacitación estatal e innovación tecnológica.

El rector de la Universidad Nacional del Nordeste, doctor Omar Larroza, recibió en su despacho al secretario general de la Gobernación de Corrientes, Juan Pablo Fornaroli y a los ministros de Desarrollo Social y de Producción de Corrientes, José Irigoyen y Walter Chávez respectivamente para suscribir los documentos específicos que los involucra en el desarrollo de acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento de políticas públicas vinculadas a salud, desarrollo social, producción, capacitación estatal e innovación tecnológica.

Entre las iniciativas acordadas se destacan:

Operativos territoriales de atención oftalmológica en más de veinte localidades correntinas, acercando prevención y atención visual a comunidades del interior provincial en asociación con el ministerio de Acción Social de Corrientes.

La implementación del programa “Jacarú Porá 2.0”, enfocado en soberanía alimentaria, fortalecimiento de la producción familiar y uso de herramientas tecnológicas para el acompañamiento territorial, acción de referencia del ministerio de la Producción, que la UNNE acompañará con asistencia técnica. Se trata de una estrategia orientada a acompañar a familias correntinas en el desarrollo de huertas y sistemas de producción sustentables. La iniciativa combina el trabajo territorial con herramientas digitales innovadoras. Entre ellas, la implementación de una aplicación móvil de gestión productiva y un sistema de asistencia mediante chatbot, que permitirán monitorear procesos, brindar asesoramiento y generar información estratégica para mejorar el acompañamiento a las comunidades.

Y además, actividades conjuntas de capacitación, investigación y asistencia técnica para modernizar la gestión pública y fortalecer la formación de agentes estatales y gobiernos locales, trabajo vinculado en forma directa con la Secretaría General de la Gobernación de Corrientes.

Ver para ser libre y Observatorio del impacto económico de turismo

“Ponemos a su disposición, todo el potencial técnico, académico y humano que existe en la UNNE para sumar al crecimiento local y el desarrollo productivo territorial” dijo el rector Larroza en ameno intercambio con los funcionarios del gobierno de Corrientes.

“Actualmente estamos trabajando desde la UNNE con una nueva modalidad: conocemos en primera instancia las necesidades específicas de cada sector interesado y en base a eso, avanzamos en alianzas con los gobiernos locales, los que nos permite avanzar en políticas específicas de desarrollo” reconoció el titular de la universidad en charla previa con todos las autoridades del gobierno de Corrientes.

Por su parte, el ministro de Producción de Corrientes, Walter Chávez dijo a UNNE Medios que este acuerdo suscripto con la UNNE está directamente relacionado con un proyecto encarado por el ministerio que tiene que ver con las entregas de semillas a las familias de todo el territorio provincial denominado Yacarú Porá.

“Con la universidad particularmente, buscamos darle un sentido más profesional a la acción y a la proyección del trabajo en el seguimiento y el análisis de datos que podamos recabar ya que contamos con una aplicación tecnológica con la que accedemos a muchísima información. Entre ellas, la georreferenciación o la conformación de la familia que recibe las semillas o la evolución de cada una de las producciones e intervenciones que finalmente terminan en el plato de cada una de las familias correntinas”.

A su turno, el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen destacó que los dos convenios suscriptos con UNNE están vinculados con la mencionada por el ministro Chávez: Yacarú Porá, programa del cual su ministerio participa asociadamente. Dijo además que las firmas vienen también a sumar recurso humano/profesional para avanzar en el Programa “Ver para ser libre”, el cual encaramos junto al ministerio de Capital Humano de Nación, municipalidades del interior provincial” dijo el ministro del área Social.

En este caso particular, la UNNE sumará profesionales para lo que será la implementación de operativos territoriales de atención oftalmológica primaria, evaluación visual y orientación sanitaria en distintas localidades de la provincia de Corrientes.

La UNNE se comprometió a designar un profesional oftalmólogo o residente para participar en los operativos, designar dos agentes sanitarios o enfermeros de apoyo, colaborar en la coordinación técnica de las acciones sanitarias y participar en la evaluación de los resultados del operativo.

Por su parte, el secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli reconoció que se busca trabajar en un programa específico dentro de lo que es la Escuela de Gobierno. Pensamos en la implementación de un posible Observatorio -o de un método más que un observatorio- que nos permita medir el impacto económico del turismo que es algo de lo que hablamos en la mesa de acuerdo. Esto es sumamente importante en nuestro territorio, sobre todo a efectos de entender que Corrientes -como provincia y muchas de sus localidades- comienza a posicionarse como destino turístico y eso requiere manejo de la información que nos permita conocer cuál es el impacto económico detrás de cada turista y cada evento para potenciar el Turismo en base a cifras certeras”.

Presencias



Acompañaron al rector Omar Larroza en la mesa de acuerdos, los secretarios generales de Planificación y de Relaciones Interinstitucionales, Pablo Arnaiz y Sebastián Slobayen respectivamente.

El ministro de Producción de Corrientes, José Irigoyen llegó acompañado de Maria Eva Guevara, responsable del programa Yacarú Porá y Julián Breard, secretario de Desarrollo Social. Por su parte, el secretario general de la gobernación, Juan Pablo Fornaroli estuvo acompañado por el subsecretario de Desarrollo Institucional, Santiago Merino; Lorena Martínez, Directora de la Escuela de Gobierno de Corrientes y Ramiro Galarza, subsecretario de Gestión Administrativa.



Estos nuevos acuerdos, reivindican el rol de la universidad pública como actor estratégico para el desarrollo regional, articulando conocimiento científico,

formación profesional y presencia territorial junto al Estado provincial.