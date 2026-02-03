Unos 500 cargos por traslado docente quedaron cubiertos en el primer día de ofrecimiento

Este lunes 2 comenzó en Resistencia el ofrecimiento provincial de cargos de Traslado para maestros primarios de la provincia con cerca de 5.000 participantes.

Este martes 3 proseguirán llamados a los de menor puntaje y de las escuelas para Adultos y de Educación Física. De 2.000 vacantes disponibles se adjudicó a la mitad y las restantes se destinarán al concurso de Ingreso que empezará el 5 de febrero. Con el dato de que a la medianoche, cuando finalizaron los ofrecimiientos solamente se adjudicaron 500.

Mejor salario

Desde Quitilipi, Sergio se mostró esperanzado en conseguir una vacante en Miraflores o Castelli para lograr una bonificación por zona, lo que representaría una mejora salarial significativa. «Serían unos 400 mil pesos más, es un número bastante importante», detalló.

En cuanto a la organización del acto valoró las condiciones del recinto, aunque recordó que anteriormente ese tipo de encuentros se realizaban en Sáenz Peña, una ubicación más equidistante para los docentes del interior.

Por un traslado definitivo

Entre quienes viajaron cientos de kilómetros estaban Vanesa y Claudia, de Taco Pozo. «Salimos a las 2.30 de la madrugada para llegar a las 9.30 a Resistencia, por las rutas llenas de baches», relataron. Vanesa dijo que al estar con traslado transitorio el objetivo ahora es tramitar el definitivo. «Esperamos conseguir un cargo en nuestra localidad».

Claudia, por su parte, contó que hace un año espera que el traslado definitivo se concrete. Entre nervios y cansancio, las tres docentes coincidieron en la importancia de que se realicen esos actos para mejorar su calidad de vida y fortalecer el sistema educativo.

Lunes extenuante, con más de 12 horas de adjudicaciones. Este martes 3 por la tarde continuarán los docentes de Adultos y Educación Física. Crédito: Claudia Araujo

Necesidades y compromisos

Mientras que Paula, docente oriunda de Tres Isletas y que actualmente trabaja en Resistencia, narró que espera adjudicar en un cargo definitivo. «Dejamos en manos de Dios que sea en Tres Isletas. Primero trabajé un tiempo y después obtuve un traslado transitorio por casamiento, hace un año», explicó.

Consultada sobre los planteos que proponen limitar los traslados por cantidad de años, sostuvo que no existe una única mirada: «Cada uno sabe la necesidad que pasa y por qué toma una decisión. El compromiso también es personal».

Historias de años de espera

Una de las docentes, satisfecha con su elección de traslado definitivo. Crédito: Claudia Araujo

Mirta, de Lapachito, logró su traslado definitivo en la Escuela N° 584 de Campo Quijano, a dos kilómetros de su domicilio.

La docente comento que eligió el establecimiento, motivada principalmente por una cuestión económica, por ser una institución de jornada completa y que el cambio representará una diferencia significativa en su salario.

«Trabajé durante 25 años en Lapachito y ahora pedí este traslado solo por el tema económico», explicó.

La mujer casada, madre de dos hijas y abuela de dos nietas comentó que cuando ingresó en la docencia la estabilidad laboral fue un factor clave, ya que su esposo trabaja en el campo y buscaba mayor seguridad en los ingresos del hogar.

«Siempre quise ir a la escuela 584 y nunca tuve la oportunidad. Recién ahora, después de 33 años, pude adjudicar este cargo», expresó. Además destacó que la cercanía con su hogar le permitirá mejorar su calidad de vida. «Me queda a dos kilómetros, así que puedo ir en bicicleta, incluso hacer un poco de deporte», dijo.