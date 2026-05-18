Avanza la construcción del nuevo edificio municipal en Laguna Blanca

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La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, informó nuevos avances en la obra del futuro edificio de la Municipalidad local, una de las principales iniciativas de infraestructura impulsadas por la gestión comunal.

Según detalló la jefa comunal, durante la jornada se realizó la carga de hormigón correspondiente a la viga de cintura aérea en la parte frontal de la construcción, un tramo considerado clave para comenzar a definir la estructura del frente del nuevo edificio municipal.

Una obra con impacto local

Panzardi destacó que la ejecución del proyecto no sólo apunta a mejorar la infraestructura institucional de la localidad, sino también a generar movimiento económico y empleo en la comunidad.

“Estamos trabajando en lo importante porque el futuro se construye con trabajo”, expresó la intendenta a través de sus redes sociales.

En ese sentido, remarcó que la obra contribuye a la generación de mano de obra local y al fortalecimiento de distintos sectores vinculados a la construcción, como el comercio y la producción de materiales.

Impulso al empleo y a la producción

Desde el municipio señalaron que la construcción demanda la utilización de ladrillos y otros insumos elaborados en la zona, lo que favorece la actividad económica de productores y emprendedores locales.

La intendenta sostuvo además que este tipo de inversiones representan una apuesta al desarrollo urbano y al crecimiento sostenido de la localidad.

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