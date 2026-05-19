Capitan Solari realizó un operativo integral de limpieza en la Escuela N.º 223

La Municipalidad de Capitán Solari llevó adelante un importante operativo de limpieza y desmalezado en la Escuela Primaria N.º 223 “Raúl Aníbal Senger”, con el objetivo de acondicionar el establecimiento educativo y mejorar sus espacios exteriores.

El trabajo se desarrolló al inicio de la semana y contó con la participación de maquinaria pesada, herramientas de mantenimiento y personal municipal.

Amplio despliegue de maquinaria y personal

Según informaron desde el municipio, el operativo incluyó la utilización de una retroexcavadora municipal, más de seis motoguadañas, una desmalezadora hiladora con tractor y la participación de más de 12 trabajadores comunales.

Las tareas estuvieron orientadas al desmalezado, limpieza y puesta en condiciones del predio escolar para garantizar un entorno más seguro y ordenado para estudiantes, docentes y familias.

Reconocimiento al personal y directivos

Desde la comuna destacaron el compromiso del personal municipal que participó de la jornada y agradecieron también la predisposición de las autoridades de la institución educativa.

“Seguimos trabajando juntos por una comunidad más limpia, ordenada y en mejores condiciones para todos”, señalaron desde la Municipalidad.

El operativo forma parte de las acciones de mantenimiento y mejora de espacios públicos e instituciones educativas que se vienen realizando en la localidad de Capitán Solari.