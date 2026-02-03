Golpe al narcomenudeo en El Impenetrable: detienen a un joven con cocaína y marihuana en Las Hacheras

En un operativo cerrojo llevado adelante por la División de Operaciones Drogas Interior El Impenetrable, con base en Fuerte Esperanza, la Policía del Chaco logró desarticular un punto de venta itinerante de estupefacientes que funcionaba en plena plaza central de la localidad de Las Hacheras.

El procedimiento se concretó durante la madrugada de este martes 3 de febrero, luego de varias semanas de tareas investigativas que permitieron identificar a un joven conocido como “Nahuel”, domiciliado en Miraflores, quien presuntamente comercializaba drogas a jóvenes de la zona.

Para dar con el sospechoso, los efectivos recorrieron más de 120 kilómetros desde su base operativa y montaron un dispositivo de vigilancia discreta en el lugar señalado como punto habitual de encuentro.

El operativo

Cerca de las 00:20 horas, el joven arribó a la plaza a bordo de una motocicleta Yamaha XTZ 125 cc, color negro. Al advertir la presencia policial intentó huir, pero fue rápidamente interceptado por los agentes.

Durante la requisa de una mochila que llevaba consigo, se secuestraron:

Marihuana: seis envoltorios con un total de 269 gramos de cannabis sativa .

Cocaína: dieciséis envoltorios con 76 gramos de una sustancia blanquecina, de alta pureza.

Otros elementos: 7.400 pesos en efectivo, un teléfono celular Samsung Galaxy A16 y la motocicleta utilizada para desplazarse.

Intervención judicial

Tras el procedimiento, intervino la Fiscalía Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo de la doctora Laura Soledad Borelli, quien ordenó el secuestro de la droga, el rodado y los elementos incautados, además de la detención del joven, identificado como Fernández Borosky, de 21 años.

El detenido fue notificado de su imputación por infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes, en concordancia con la Ley Provincial 2304 de Narcomenudeo.

Desde la fuerza destacaron el impacto del operativo en una zona de difícil acceso y remarcaron el compromiso de la Policía del Chaco en la lucha contra el narcotráfico y la venta de drogas al menudeo en las comunidades de El Impenetrable.