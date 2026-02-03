La Municipalidad de La Escondida acompañó a las comparsas locales en el fortalecimiento del carnaval

El intendente de La Escondida, Alfredo Caballero, recibió a integrantes de las comparsas Swing Latino y Arayevi, en el marco de una política de acompañamiento y fortalecimiento de las expresiones culturales locales.

Durante el encuentro, el jefe comunal realizó un aporte económico destinado a apoyar el trabajo artístico y comunitario que ambas comparsas desarrollan a lo largo del año, especialmente de cara a la próxima temporada de carnaval.

Desde el municipio destacaron la importancia de respaldar estas iniciativas que forman parte de la identidad cultural del pueblo, promueven la participación comunitaria y generan espacios de encuentro, inclusión y alegría para vecinos y vecinas.

“El apoyo a las comparsas es apostar al carnaval, a la cultura popular que nos identifica y a la alegría que nos une como comunidad”, señalaron desde la Intendencia.

Las comparsas agradecieron el acompañamiento municipal y remarcaron el valor del respaldo institucional para sostener el esfuerzo colectivo que implica la preparación artística, musical y organizativa de cada presentación.