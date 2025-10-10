UNNE: este sábado inicia el Curso Nivelatorio de Abogacía 2026

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) abre las inscripciones y pone a disposición el cronograma de las clases preparatorias para el Curso Nivelatorio de la carrera de Abogacía 2026.

Está destinado a quienes se preparan para cursar la carrera el año que viene.

Estas clases, de carácter gratuito, están diseñadas para brindar a personas aspirantes las herramientas y los conocimientos necesarios para afrontar con éxito los desafíos de la vida universitaria.

CHARLA DE AMBIENTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA

El ciclo preparatorio comenzará con una Charla de Ambientación a la Vida Universitaria, un evento crucial de orientación en esta nueva etapa.

CRONOGRAMA DE CLASES PREPARATORIAS

Las clases se organizan en módulos temáticos, divididos por asignaturas. Se ofrecerán en modalidad híbrida, combinando encuentros virtuales a través de la plataforma Zoom y clases presenciales en el Campus Deodoro Roca.

MODALIDAD Y HORARIOS

  • Clases virtuales (Zoom): miércoles a viernes, de 19 a 21 horas.
  • Clases presenciales: sábados, de 9 a 11 horas.

SEDE CENTRAL

  • Elementos de Lógica: 8 encuentros, del 15 al 25 de octubre.
  • Derecho y Organización Jurídica: 8 encuentros, del 29 de octubre al 8 de noviembre.
  • Lectura y Comprensión de Textos Universitarios: 8 encuentros, del 12 al 22 de noviembre.
  • Contexto Histórico y Economía Política de la Democracia Argentina: 8 encuentros, del 26 de noviembre al 6 de diciembre.

EXTENSIONES ÁULICAS

  • Derecho y Organización Jurídica: 8 encuentros, del 15 al 25 de octubre.
  • Elementos de Lógica: 8 encuentros, del 29 de octubre al 8 de noviembre.
  • Contexto Histórico y Economía Política de la Democracia Argentina: 8 encuentros, del 12 al 22 de noviembre.
  • Lectura y Comprensión de Textos Universitarios: 8 encuentros, del 26 de noviembre al 6 de diciembre.

