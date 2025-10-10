UNNE: este sábado inicia el Curso Nivelatorio de Abogacía 2026

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) abre las inscripciones y pone a disposición el cronograma de las clases preparatorias para el Curso Nivelatorio de la carrera de Abogacía 2026.

Está destinado a quienes se preparan para cursar la carrera el año que viene.

Estas clases, de carácter gratuito, están diseñadas para brindar a personas aspirantes las herramientas y los conocimientos necesarios para afrontar con éxito los desafíos de la vida universitaria.

CHARLA DE AMBIENTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA

El ciclo preparatorio comenzará con una Charla de Ambientación a la Vida Universitaria, un evento crucial de orientación en esta nueva etapa.

Fecha: 11 de octubre

Hora: 10.

Lugar: Campus Deodoro Roca, Av. Libertad 5470.

Link: bit.ly/clasespreparatoriasabogacia2026

CRONOGRAMA DE CLASES PREPARATORIAS

Las clases se organizan en módulos temáticos, divididos por asignaturas. Se ofrecerán en modalidad híbrida, combinando encuentros virtuales a través de la plataforma Zoom y clases presenciales en el Campus Deodoro Roca.

MODALIDAD Y HORARIOS

Clases virtuales (Zoom): miércoles a viernes, de 19 a 21 horas.

Clases presenciales: sábados, de 9 a 11 horas.

SEDE CENTRAL

Elementos de Lógica: 8 encuentros, del 15 al 25 de octubre.

Derecho y Organización Jurídica: 8 encuentros, del 29 de octubre al 8 de noviembre.

Lectura y Comprensión de Textos Universitarios: 8 encuentros, del 12 al 22 de noviembre.

Contexto Histórico y Economía Política de la Democracia Argentina: 8 encuentros, del 26 de noviembre al 6 de diciembre.

EXTENSIONES ÁULICAS

Derecho y Organización Jurídica: 8 encuentros, del 15 al 25 de octubre.

Elementos de Lógica: 8 encuentros, del 29 de octubre al 8 de noviembre.

Contexto Histórico y Economía Política de la Democracia Argentina: 8 encuentros, del 12 al 22 de noviembre.

Lectura y Comprensión de Textos Universitarios: 8 encuentros, del 26 de noviembre al 6 de diciembre.