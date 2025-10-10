Se realizará la 7ª Expo Frutihortícola de Chaco en Colonia Benítez

El próximo sábado 18 de octubre, a partir de las 8:30 horas, se realizará la 7ª Expo Frutihortícola del Chaco, junto al 2º Encuentro de Producción de Frutilla, en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Colonia Benítez, bajo el lema «Hacia una producción tecnificada y eficiente» .

La propuesta nace de la iniciativa de gobiernos, organizaciones cooperativas y productores, con el objetivo de promover la cadena de producción frutihortícola local. Se trata de un espacio de intercambio y de capacitación donde los asistentes podrán interactuar con productores, empresas, emprendedores y profesionales, a fin de conocer las últimas tendencias tecnológicas, participar de un espacio de charlas técnicas, y acceder a una exposición y venta de productos locales de 9 a 13 horas.

ACTIVIDADES

8:30 hs – Bienvenida.

9:00 hs – La gestión cooperativa motor del desarrollo del cultivo de frutilla (Coop. Desafíos Productivos).

9:30 hs – Cultivos de Servicio en Hortalizas: Beneficios y Experiencias.

10:30 hs – Obtención de frutas deshidratadas con potencial aplicación en la industria alimentaria.

11:00 hs – Intervalo.

11:30 hs – Manejo del cítrico como propuesta de diversificación.

12:00 hs – Importancia de la producción local como motor de la gastronomía.

13:00 hs – Conclusiones y cierre.

Esta edición es organizada conjuntamente por el INTA EEA Colonia Benítez y la Cooperativa Desafíos Productivos, con el acompañamiento de la Municipalidad de Colonia Benítez.