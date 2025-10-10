Ingreso a la Policía ¿Cómo serán los exámenes físicos?

177233w850h478c.jpg

Desde la Policía del Chaco brindaron algunos detalles de cómo serán los exámenes físicos de ingreso a la Policía, para comenzar a cursar el ciclo lectivo 2026.

Tras cumplir con el primer paso de presentación de inscripción y presentación de documentación, los postulantes deberán cumplir con el examen de aptitud física, para el ingreso a la institución.

Tanto para oficiales como para suboficiales, la evaluación se realizará en el Polideportivo Jaime Zapata de Resistencia, en la fecha y horario que sean notificados cada uno de los inscriptos, a través del sistema de postulantes.

La vestimenta que deberán llevar es un equipo deportivo color liso, preferentemente azul o negro, zapatillas deportivas de cualquier color, y cabello recogido en mujeres.

Para los aspirantes a oficiales, para la prueba de natación, las mujeres deberán llevar malla enteriza oscura, gorro de natación, antiparras, toalla y ojotas; mientras que los hombres deberán vestir traje de baño, antiparras, toalla y ojotas.

Además, deberán llevar DNI en mano y una botella de agua.

EJERCICIOS DE EVALUACIÓN

Para souboficiales:

  • Dominadas (masculinos: barra fija posición vertical | femeninas: barra fija posición horizontal).
  • Carrera de 1000 metros al menor tiempo posible.
  • Circuito de agilidad (40 segundos).
  • Salto horizontal a pie firme la mayor distancia.
  • Flexo-extensión de codos (30 segundos).

Para oficiales:

  • Carrera de 1000 metros al menor tiempo posible.
  • Dominadas (masculinos: barra fija posición vertical | femeninas: barra fija posición horizontal).
  • Burpees (30 segundos).
  • Salto horizontal a pie firme (la mayor distancia posible).
  • Test de agilidad (40 segundos).
  • Natación 25 metros (libre).

En caso de lluvia no se suspende. Si las calles estuvieran anegadas, se informará mediante las redes oficiales cualquier novedad.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-10-09 at 21.44.14

General Vedia: Fuerte Respaldo A La Lista 503 “Demostramos Que Se Puede Gobernar Sin Someter A La Gente”, Afirmó Zdero

WhatsApp Image 2025-10-09 at 16.22.46

Panzardi en el Chaco profundo: “Queremos mostrar la otra cara del Impenetrable”

WhatsApp Image 2025-10-09 at 15.46.15

El Ejecutivo Presentó Un Proyecto De Ley Para Regular El Uso De Celulares En Las Aulas

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-10-09 at 21.44.14

General Vedia: Fuerte Respaldo A La Lista 503 “Demostramos Que Se Puede Gobernar Sin Someter A La Gente”, Afirmó Zdero

177233w850h478c.jpg

Ingreso a la Policía ¿Cómo serán los exámenes físicos?

180528w696h464c.jpg (1)

UNNE: este sábado inicia el Curso Nivelatorio de Abogacía 2026

183227w850h413c.jpg

Se realizará la 7ª Expo Frutihortícola de Chaco en Colonia Benítez

liberacion_yaguarete_acai_6

Nueva liberación de una hembra de yaguareté en el Parque Nacional El Impenetrable