Ingreso a la Policía ¿Cómo serán los exámenes físicos?

Desde la Policía del Chaco brindaron algunos detalles de cómo serán los exámenes físicos de ingreso a la Policía, para comenzar a cursar el ciclo lectivo 2026.

Tras cumplir con el primer paso de presentación de inscripción y presentación de documentación, los postulantes deberán cumplir con el examen de aptitud física, para el ingreso a la institución.

Tanto para oficiales como para suboficiales, la evaluación se realizará en el Polideportivo Jaime Zapata de Resistencia, en la fecha y horario que sean notificados cada uno de los inscriptos, a través del sistema de postulantes.

La vestimenta que deberán llevar es un equipo deportivo color liso, preferentemente azul o negro, zapatillas deportivas de cualquier color, y cabello recogido en mujeres.

Para los aspirantes a oficiales, para la prueba de natación, las mujeres deberán llevar malla enteriza oscura, gorro de natación, antiparras, toalla y ojotas; mientras que los hombres deberán vestir traje de baño, antiparras, toalla y ojotas.

Además, deberán llevar DNI en mano y una botella de agua.

EJERCICIOS DE EVALUACIÓN

Para souboficiales:

Dominadas (masculinos: barra fija posición vertical | femeninas: barra fija posición horizontal).

Carrera de 1000 metros al menor tiempo posible.

Circuito de agilidad (40 segundos).

Salto horizontal a pie firme la mayor distancia.

Flexo-extensión de codos (30 segundos).

Para oficiales:

Carrera de 1000 metros al menor tiempo posible.

Dominadas (masculinos: barra fija posición vertical | femeninas: barra fija posición horizontal).

Burpees (30 segundos).

Salto horizontal a pie firme (la mayor distancia posible).

Test de agilidad (40 segundos).

Natación 25 metros (libre).

En caso de lluvia no se suspende. Si las calles estuvieran anegadas, se informará mediante las redes oficiales cualquier novedad.