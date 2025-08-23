UNCAUS Lanza diplomatura virtual en Litigación y Práctica Profesional de Derechos Reales

Con el objetivo de fortalecer la formación profesional en el ámbito judicial y notarial, a partir de septiembre de 2025 se dictará la Diplomatura en Litigación, Asesoría y Práctica Profesional en Derechos Reales, destinada a abogados, escribanos y empleados del Poder Judicial. La propuesta académica combina formación teórica y práctica en un programa de 6 meses, con modalidad 100% virtual y enfoque práctico en litigios y operaciones inmobiliarias.

La diplomatura, que se extenderá hasta abril de 2026, tiene una carga horaria de 120 horas, divididas equitativamente entre clases teóricas y talleres prácticos. Las clases se dictarán los miércoles de 15 a 19 horas cada 15 días, con la posibilidad de acceder a los contenidos en modalidad sincrónica o asincrónica, garantizando flexibilidad para profesionales en actividad.

El programa contempla doce módulos que abarcan desde los conceptos generales de los derechos reales hasta la aplicación práctica en litigios complejos, incluyendo acciones posesorias, juicios de usucapión, reivindicatorias y desalojos, así como problemáticas derivadas de la propiedad horizontal, fideicomisos y conjuntos inmobiliarios. Además, se incluyen módulos específicos sobre derecho registral, negociación y litigación oral, con talleres finales que simulan entrevistas con clientes y estrategias procesales reales.

Entre los docentes, se destacan reconocidos profesionales del ámbito jurídico como Ignacio Enrique Ferreira Morais, Mirtha Inés Francese, Martín Darío Benítez, María Ana Ferreira Morais y Gabriela Bazet, entre otros, quienes aportarán su experiencia en asesoría, litigación y gestión profesional de casos reales.

El arancel de la diplomatura incluye una inscripción de $50.000 y seis cuotas de igual valor. Durante el cursado se evaluará la adquisición de conocimientos mediante trabajos grupales, ejercicios individuales y un trabajo integrador final.

La iniciativa busca dotar a los participantes de herramientas jurídicas actualizadas y competencias prácticas para la resolución de conflictos patrimoniales y litigios inmobiliarios, fortaleciendo así la formación profesional en un ámbito cada vez más complejo y demandante.

Para más información e inscripción, los interesados pueden comunicarse al +54 11 3989-3283, de lunes a viernes de 8 a 13 horas.

