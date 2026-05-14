Exitosa entrega de kits hortícolas para familias de Puerto Bastiani

La Municipalidad de Colonia Popular, junto al Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible y la Subsecretaría de Agricultura de la Provincia del Chaco, llevó adelante una exitosa jornada de entrega de semillas para huertas familiares en el SUM de Puerto Bastiani.

La actividad se realizó el martes 12 de mayo y contó con una importante participación de vecinos de la comunidad, quienes se acercaron para retirar sus kits hortícolas con el objetivo de iniciar o fortalecer sus huertas en el hogar.

La propuesta busca promover el cultivo en casa, fomentar el autoconsumo y acompañar hábitos de alimentación más saludables para las familias chaqueñas.

La jornada estuvo encabezada por la presidente del Concejo Municipal, Dra. Estela Medina, quien destacó la importancia de acercar este tipo de programas a la comunidad y fortalecer el desarrollo de las huertas familiares.

“Con esta iniciativa buscamos llegar a más hogares, acompañando el desarrollo de huertas y promoviendo hábitos saludables en cada familia”, señalaron desde la organización.

Desde el municipio remarcaron además la gran respuesta de la comunidad y el compromiso de los vecinos que participaron activamente de la convocatoria.

Estas acciones forman parte de un trabajo articulado entre el Gobierno provincial y los municipios para impulsar políticas de producción sustentable, alimentación saludable y fortalecimiento comunitario.