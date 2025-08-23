Un joven de 29 años murió tras una pelea en General San Martín: hay un detenido

La Policía investiga un presunto homicidio ocurrido en la madrugada en el barrio Los Silos de la ciudad de General San Martín, que terminó con un joven muerto y otro hombre detenido.

De acuerdo con el parte policial, alrededor de las 05:20 se tomó conocimiento de que una persona de la etnia qom había sido atacada con un arma blanca en la vía pública. La víctima, identificada como Disanto González, de 29 años , fue trasladada de urgencia al hospital local, donde ingresó sin vida.

Minutos después, personal de Investigaciones encabezado por el comisario principal Mario Quiroga y el comisario Jorge Toledo logró aprehender a Ramón Ignacio Cruz, de 36 años    , vecino del barrio El Olvido II. El hombre se desplazaba a pie y presentaba manchas de sangre en sus prendas y rostro, además de varias heridas en el brazo, frente, nariz y cabeza.

Cruz fue llevado al hospital para ser atendido y allí se le encontró entre sus pertenencias un cuchillo de unos 15 centímetros de hoja, que fue inmediatamente secuestrado como prueba.

En su declaración inicial, el detenido aseguró que se hallaba en cercanías de la cancha del barrio Los Silos cuando González se le acercó para pedirle un cigarrillo. Según su versión, al negarse, la víctima lo habría agredido con un objeto contundente, por lo que él respondió defendiéndose hasta retirarse del lugar.

Por otra parte, en el presunto sitio del enfrentamiento, efectivos de la comisaría local secuestraron un hierro con manchas de sangre y una gorra, que también quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.

La causa quedó caratulada como “Supuesto Homicidio”, mientras continúan las diligencias judiciales y pericias correspondientes.

