Margarita Belén avanza en gestiones para mejorar servicios y fortalecer la infraestructura local

La presidente del Concejo Municipal de Margarita Belén, María de los Ángeles Fretes, junto al secretario de Gobierno, Francisco Chacón, recibieron al gobernador Leandro Zdero en el edificio municipal, donde mantuvieron una importante agenda de trabajo enfocada en gestionar soluciones y obras prioritarias para la comunidad.

Durante el encuentro, uno de los principales temas abordados fue la necesidad de avanzar en una solución definitiva para optimizar el servicio de agua potable en la localidad, una demanda histórica de los vecinos de Margarita Belén.

Además, las autoridades dialogaron sobre distintos proyectos de infraestructura y desarrollo urbano, entre ellos la refacción integral del CEF N°23 y nuevas obras de pavimento urbano que buscan mejorar la conectividad y la calidad de vida de los habitantes.

Otro de los ejes centrales de la reunión fue la proyección de futuras mejoras para el Club Deportivo Social y Municipal. En ese sentido, se analizaron trabajos de cerramiento y acondicionamiento de las instalaciones con el objetivo de fortalecer las actividades deportivas y sociales que se desarrollan en la institución.

Desde el Municipio destacaron la importancia del trabajo articulado con el Gobierno provincial para continuar impulsando obras y acciones concretas que respondan a las necesidades de la comunidad.

“Seguimos gestionando y trabajando con una mirada puesta en el desarrollo, el crecimiento y la mejora de la calidad de vida de cada familia de Margarita Belén”, señalaron desde la comuna.