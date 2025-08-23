Dos más uno llega a Corrientes con “Las canciones más lindas del mundo vol II”

El talentoso trío integrado por los hermanos Hugo y Marcelo Dellamea junto a Ariel Sánchez presentará su nuevo trabajo discográfico “Las canciones más lindas del mundo Vol. II” el sábado 6 de septiembre a las 18 horas en La Felipa Verde (Ruta 12 Km 1034, Corrientes).

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de passline.com y en el punto de venta oficial ubicado en La Felipa (Quintana esquina Salta).

Tras el gran éxito de Las canciones más lindas del mundo —un álbum que nació en el marco del programa La Peña de Morfi (Telefe), sobre una idea de Gerardo Rozín, y que conmovió con versiones entrañables de clásicos del cancionero— el grupo presenta un segundo volumen con nuevas interpretaciones y colaboraciones de lujo.

En este nuevo trabajo participan artistas de la talla de Nano Stern, La Bruja Salguero, Antonio Tarragó Ros y Jorge Rojas, en canciones icónicas como “Todo cambia”, “Chayita del vidalero”, “Pétalo de sal”, “María va”, entre otras.

Conformado por Marcelo Dellamea (guitarra y voz), Hugo Dellamea (guitarra, bajo y voz) y Ariel Sánchez (percusión), Dos Más Uno es considerado uno de los proyectos más originales y destacados de la nueva música Popular Latinoamericana. Su discografía incluye Dos Más Uno (2012), Reflejos (2018), Las canciones más lindas del mundo (2023) y el reciente Vol. II (2025).

Durante ocho años fueron la banda residente de La Peña de Morfi, consolidando una fuerte conexión con el público en la pantalla de Telefe, y lograron instalar su estilo en el corazón de miles de hogares argentinos.

Su versatilidad y calidad interpretativa los llevaron a recorrer escenarios de todo el país y recientemente regresaron de una exitosa gira europea con presentaciones en ciudades de Austria y Escocia.

Con una propuesta fresca, emotiva y de gran calidad musical, Dos Más Uno invita al público correntino a disfrutar de un show único, donde los clásicos se reinventan con la sensibilidad y el talento que caracteriza al trío.

Entradas:

https://www.passline.com/eventos/dos-mas-uno-en-la-felipa-verde