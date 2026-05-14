Capitan Solari continúa con tareas de limpieza y mantenimiento en distintos sectores de la localidad

La Municipalidad de Capitan Solari continúa llevando adelante trabajos de desmalezamiento, recolección de residuos y retiro de ramas en diferentes sectores de la comunidad, con el objetivo de mantener limpio, ordenado y cuidado cada espacio del pueblo.

Desde el municipio destacaron el compromiso diario del personal encargado de estas tareas, quienes desarrollan sus labores con responsabilidad y dedicación al servicio de los vecinos.

“Queremos agradecer profundamente a todo el personal que hace posible esta importante tarea diaria, demostrando compromiso, esfuerzo y responsabilidad al servicio de nuestra comunidad”, expresaron desde la comuna.

Asimismo, las autoridades municipales remarcaron la importancia de la colaboración de los vecinos para lograr una mejor organización y mantener en condiciones los distintos barrios de la localidad.

En ese sentido, agradecieron a la comunidad por acompañar las tareas de limpieza respetando los horarios y lugares establecidos para sacar residuos y ramas.

“Entre todos seguimos construyendo una localidad más limpia, ordenada y agradable para que cada familia pueda disfrutarla”, señalaron.

Estas acciones forman parte de un trabajo permanente impulsado por la gestión municipal encabezada por el intendente Guillermo Areco, con el objetivo de fortalecer el cuidado ambiental y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Capitan Solari.