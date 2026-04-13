Un productor se llevó más de $60 millones con una jugada fija de la Poceada

Un vecino de Juan José Castelli se sumó a la lista de ganadores de la Quiniela Poceada Chaqueña, en su caso gracias a una jugada manual que le permitió ser el único en sumar los cinco aciertos durante la edición del pasado 7 de abril.

Se trata de un hombre de 53 años que se desempeña como productor agrario y que había realizado su apuesta en la Agencia 613 de Juan Pablo Conforti, ubicada en la intersección de la avenida Héroes de Malvinas y Reconquista de Castelli.

Sus números de la fortuna fueron el 76, 82, 86, 91 y 93. «Es una de las jugadas que repito siempre», reveló este hombre que, gracias a su constancia, se alzó con un pozo acumulado de 61.658.510 pesos, durante el sorteo 2290 del martes 7 de abril último.