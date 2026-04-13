Este martes, el Indec dará a conocer la inflación de marzo

Este martes 14, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo, en un contexto en el que el mercado anticipa un dato en torno al 3% mensual.

Este número, podría ser el más alto que enfrenta la gestión de Javier Milei, desde el año pasado, cuando en este mismo mes la inflación alcanzó un 3,7%.

Luego del 2,9% registrado en febrero, las principales consultoras y analistas estiman que la inflación del tercer mes del año se ubicará en un rango de entre 2,7% y 3%, impulsada principalmente por la suba de los combustibles y el impacto estacional del inicio del ciclo lectivo.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ajustó al alza sus previsiones y proyectó una inflación del 3% para marzo, lo que marca un cambio respecto de las estimaciones previas, que anticipaban una desaceleración más pronunciada.