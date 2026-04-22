Tres Isletas refuerza tareas de limpieza para prevenir anegamientos

En el marco de las intensas lluvias que afectan a distintas localidades del Chaco, la Municipalidad de Tres Isletas avanza con trabajos de mantenimiento en sectores clave de la ciudad, con el objetivo de mejorar el drenaje y evitar complicaciones mayores.

Las tareas se concentran en el Barrio Oeste, donde cuadrillas municipales llevan adelante la limpieza de cunetas y alcantarillas. Estas intervenciones buscan optimizar el escurrimiento del agua acumulada tras las precipitaciones, reduciendo el riesgo de anegamientos en la zona.

Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones son fundamentales no solo para el correcto funcionamiento del sistema pluvial, sino también para el cuidado de los espacios comunes y la seguridad de los vecinos.

En ese sentido, hicieron un llamado a la comunidad a colaborar con la limpieza, evitando arrojar residuos en la vía pública, ya que estos obstruyen los desagües y agravan la situación en días de lluvias intensas.

Las labores forman parte de un operativo más amplio que se desarrolla en la localidad, en respuesta a las condiciones climáticas que afectan a gran parte de la provincia.