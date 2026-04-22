Colonia Popular refuerza la alimentación escolar con entrega de leche en instituciones educativas

La Municipalidad de Colonia Popular llevó adelante un operativo de refuerzo alimentario destinado a escuelas y jardines de la localidad, con el objetivo de fortalecer la nutrición de niños y niñas.

La entrega, realizada días atrás, incluyó leche provista por el Ministerio de Desarrollo Humano del Chaco, y alcanzó a la Escuela Primaria Nº 8 y su Jardín Anexo en Puerto Bastiani, así como a la Escuela Primaria Nº 27 y el Jardín de Infantes Nº 51 “España” Anexo Colonia Popular.

Desde el municipio destacaron que estas acciones se concretan en articulación con los equipos territoriales del programa Ñachec, que trabajan en instituciones con comedores escolares.

La iniciativa busca garantizar el acceso a una alimentación adecuada para los estudiantes y acompañar el funcionamiento de los servicios alimentarios en el ámbito educativo. “Seguimos fortaleciendo políticas que aseguren derechos y acompañen a las familias”, señalaron desde la gestión local.