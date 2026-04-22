Fontana refuerza tareas de limpieza en escuelas y dependencias policiales

La Municipalidad de Fontana llevó adelante un operativo de mantenimiento integral en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de espacios públicos e institucionales.

Las tareas, realizadas en conjunto con el equipo ambiental municipal, incluyeron trabajos de desmalezado, limpieza y acondicionamiento en la Escuela de Educación Primaria N° 666 y en la Comisaría Tercera.

Desde el municipio señalaron que estas intervenciones buscan garantizar entornos más seguros y adecuados tanto para la comunidad educativa como para el personal de seguridad, en línea con las políticas de mantenimiento urbano que se vienen desarrollando en la localidad.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos continuarán en otros sectores de la ciudad, priorizando instituciones clave para la vida comunitaria.