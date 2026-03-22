Un motociclista descartó cocaína y escapó de un control policial sobre la Ruta 9

Este domingo, cerca de las 6, un control policial apostado sobre la Ruta 9, en Capitán Solari, notó a un motociclista que viajaba en una moto tipo motocross, que al percatarse del retén policial, giró una «U» y escapó hacia la planta urbana de la localidad.

Tras esto, los oficiales comenzaron una persecución que no pasó a mayores, debido a que el sospechoso usó la poca visibilidad de la ruta a su favor y escapó; sin embargo, alcanzaron a distinguir que en su huida descartó varios elementos, arrojándolos hacia la vera de la vía.

Luego de un rastrillaje, hallaron una bolsa que en su interior tenía 5 bolsas más que contenían dosis de diferentes cantidades de cocaína.

En pos de continuar con el correcto procedimiento policial, la sustancia fue puesta bajo tutela de la División Drogas de General de San Martín, que se encargará de las próximas tareas de rigor.