Caso Bernabé Navarro: detenidos, allanamientos y secuestro de armas

El viernes por la noche, en el marco de la investigación por la muerte de Bernabé Navarro, efectivos de la Policía del Chaco realizaron varios allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Villa Ángela, en una causa que ya se investiga como supuesto homicidio.

Los operativos se llevaron a cabo en domicilios del barrio Escalada y otras zonas, con resultados positivos. Durante los procedimientos, los agentes secuestraron varios teléfonos celulares, armas de fuego de distintos calibres, entre ellas un revólver calibre 38 y otro calibre 22, además de municiones y un arma blanca.

También se inspeccionaron otros inmuebles vinculados a la investigación, donde continuaron las tareas en busca de más elementos que aporten a la causa.

Estos allanamientos forman parte de los avances en la investigación, tras el hallazgo del cuerpo del Bernabé Navarro de 82 años y la detención de dos hombres presuntamente relacionados con el hecho. La Justicia continúa trabajando para esclarecer lo sucedido.