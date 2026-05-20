La obra maestra de Charly García sonará en vivo en el Cecual

Este viernes 22 de mayo a las 21:30, se presenta en el Centro Cultural Alternativo (Santa María de Oro 471, Resistencia) del Instituto de Cultura del Chaco la tercera edición de Disco Vivo, un ciclo de conciertos, producido por Esto También Está Sonando, que propone interpretar en vivo discos fundamentales de la música argentina, con arreglos y sonoridades fieles a sus versiones originales.

En esta oportunidad, el álbum elegido es Clics Modernos de Charly García, una obra que marcó una época y que se podrá disfrutar tal como fue grabado, desde “Nos Siguen Pegando Abajo” hasta “Ojos de Video Tape”, pasando por sus climas electrónicos, y sus capas de teclados y guitarras características.

La banda integrada por Patricio Hermosilla en guitarra, Esteban Peón en batería, Antonella Romero en bajo, Adriana Sargenti en teclados, Isa Insaurralde y Pablo Poblado en voces, y Héctor Romero en saxo, desarrolló un exhaustivo trabajo de investigación y ensayo para recrear cada detalle -timbres, efectos y estructuras- del álbum.

La presentación contará con una puesta de escenografía y vestuario especialmente creada para la fecha, inspirada en el universo urbano y nocturno del disco a cargo de Jimena Bishels Nan Sai y Lula Young.

Además del repertorio original, el concierto incluirá un set final con canciones emblemáticas de la etapa ochentosa de Charly, cuidadosamente arregladas para sostener la misma estética sonora de la época.

Entradas e Información

Las entradas anticipadas ya están disponibles en alpogo.com (https://alpogo.com/evento/disco-vivo-clics-modernos-en-resistencia-26104).

Para más información, pueden contactarse con las redes de Esto También Está Sonando (https://www.instagram.com/estotambienestasonando/).