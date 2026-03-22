Benítez Molas a 50 años del Golpe: “Llevar la sesión a la Casa por la Memoria ratifica un compromiso que no se negocia”

Por primera vez desde la recuperación de la democracia, este viernes tuvo lugar una Sesión Extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura provincial en la emblemática sede de la Comisión Provincial por la Memoria.

En el edificio en el que también funcionan el Museo de la Memoria y el Registro Único de la Verdad, se llevó adelante la agenda de la Comisión de Derechos Humanos presidida por los diputados Samuel Vargas y Sebastián Benítez Molas.

El temario incluyó el proyecto de ley que instituye la “Semana de la Memoria” entre el 17 y el 24 de Marzo de cada año, promovida por los diputados Benítez Molas, Guillón, Slimel, Schwartz, Cubells y Ayala, que contó con despacho unánime de todo el Cuerpo.

Además se puso en valor la iniciativa de la Universidad Nacional del Nordeste de reparación y rectificación de los legajos de víctimas de la última Dictadura Cívico – Militar de esa casa de estudios, y se adhirió a la conmemoración del 42° aniversario de la creación de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas (CONADEP), ambas iniciativas de la diputada Tere Cubells.

Benítez Molas, impulsor de la sesión de la comisión en el edificio de la ex-Brigada de Investigaciones de la Policía durante la última dictadura, el mayor centro clandestino de detención, tortura y exterminio del Chaco, resaltó la trascendencia de la jornada: “Tuvieron que pasar 43 años para que la Casa de la Democracia también hiciera suyo este espacio marcado por las huellas de la etapa más oscura de nuestra historia”.

En ese sentido, aseguró: “Es más que un gesto; es una reparación y una convicción que nos une más allá de las diferencias políticas, como seres humanos, como parte de una sociedad que sólo admite un camino para edificar su historia: la democracia. La verdad y la justicia serían consignas vacías si no hiciésemos un permanente ejercicio de memoria colectiva”.

Además de los integrantes de la comisión legislativa de Derechos Humanos, entre quienes se cuentan las diputadas Chiacchio Cavana y Botteri Disoff, participaron de la sesión el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Mario Esper, y el subsecretario de DDHH del Chaco, Hugo Maldonado, así como las legisladoras Tere Cubells, Analía Flores, y Gladys González.