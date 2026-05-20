La Poceada no tuvo ganador y ahora pone en juego más de $147 millones
La Lotería Chaqueña realizó este martes un nuevo sorteo de la Poceada Chaqueña, que quedó vacante en su premio mayor y acumuló un pozo millonario para el próximo sorteo.
Los números sorteados fueron:
00 – 21 – 33 – 44 – 48 – 65 – 80 – 86 – 88 – 94.
Desde la organización informaron que no hubo apostadores con cinco aciertos, por lo que el pozo principal quedó vacante y ahora alcanzará los $147.348.097,35 para el sorteo del jueves.
Sin embargo, sí hubo ganadores en otras categorías:
- 62 apostadores lograron cuatro aciertos y cada uno recibirá $296.369,42.
- 1.157 personas acertaron tres números y ganaron $3.970,38.
- 13.111 jugadores obtuvieron dos aciertos y recibirán $1.000.
La expectativa crece de cara al próximo sorteo, donde un solo ganador podría quedarse con una cifra multimillonaria.