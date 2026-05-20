Lo bajaron del colectivo con 138 gramos de cocaína listos para la venta

Un operativo antidrogas realizado en General San Martín terminó con la detención de un joven de 21 años que transportaba más de 130 gramos de cocaína presuntamente destinados a la comercialización. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Operaciones Drogas Interior entre las 19:30 y las 22:20 en la intersección de Ruta Provincial Nº 90 y calle Nagalajek, en el acceso al barrio Los Silos.

El despliegue formó parte de un operativo preventivo impulsado por la Dirección General de Consumos Problemáticos y el Departamento Antinarcóticos Interior, orientado al control vehicular, inspección de colectivos e identificación de personas vinculadas a infracciones de la Ley Nacional de Estupefacientes y la Ley Provincial de Narcomenudeo.

Durante los controles, los investigadores recibieron información anónima sobre un hombre que habría salido desde Resistencia rumbo a General San Martín transportando estupefacientes con fines de venta.

A partir de esos datos, los agentes intensificaron las inspecciones en colectivos de larga distancia hasta detectar a un pasajero cuyas características coincidían con las aportadas. En presencia de testigos se realizó la requisa correspondiente y encontraron 13 envoltorios transparentes tipo «bochas» que contenían una sustancia blanquecina.