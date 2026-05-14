Claudia Panzardi:“No alcanza con las redes sociales, la política se construye en el territorio”

La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, realizó un profundo análisis sobre el presente político del peronismo chaqueño, el escenario económico actual y el rol que hoy cumplen los municipios frente a la creciente demanda social. Durante una extensa entrevista en el programa de Norte Play, “Pulso Político”, la dirigente justicialista pidió una renovación dentro del Partido Justicialista, reclamó mayor autocrítica tras las derrotas electorales y defendió el trabajo territorial de los intendentes.

Panzardi sostuvo que el peronismo atraviesa una etapa compleja luego de las elecciones provinciales y nacionales de los últimos años, y consideró necesario abrir una nueva discusión interna sobre el rumbo político del espacio.

“Cuando un partido pierde elecciones es porque evidentemente hay cosas que no se hicieron bien. Por eso creo que tiene que existir autocrítica, análisis y también renovación”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que esa renovación no debe significar excluir dirigentes con experiencia o trayectoria política.

“No creo en borrar liderazgos ni en jubilar dirigentes. Creo que se necesita una construcción amplia donde convivan experiencia, juventud y territorio”, expresó.

Críticas a la conducción partidaria

Durante la entrevista, la intendenta apuntó directamente a la conducción actual del PJ chaqueño y cuestionó la falta de respuestas tras las derrotas electorales.

“El presidente del partido es el mismo que perdió en 2023 y volvió a perder el año pasado. Creo que quienes conducen hoy tienen que dar explicaciones y promover una verdadera discusión interna”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que muchas veces el peronismo dejó de priorizar dirigentes con representación territorial y capacidad electoral real.

“En política no alcanza solamente con hablar lindo o tener presencia en redes sociales. Las elecciones se ganan caminando los barrios, gestionando y estando cerca de la gente”, manifestó.

Panzardi aseguró además que el vínculo con la comunidad sigue siendo el principal capital político de los intendentes.

“Los intendentes somos quienes ponemos la cara todos los días. Somos quienes recibimos los reclamos, quienes tratamos de resolver problemas y quienes conocemos realmente las necesidades de cada localidad”, indicó.

El impacto de la crisis económica

La jefa comunal también hizo referencia al complejo contexto económico que atraviesa el país y cómo esa situación repercute directamente en las administraciones municipales.

“Hoy la demanda social aumentó muchísimo. Hay familias que necesitan asistencia alimentaria, medicamentos, ayuda para pagar servicios o incluso para poder trasladarse”, explicó.

Frente a ese escenario, señaló que los municipios se transformaron en la primera respuesta del Estado para miles de vecinos.

“Muchas veces la única puerta a la que puede acudir una familia es al municipio. Por eso digo que hoy los intendentes estamos sosteniendo gran parte de la contención social”, afirmó.

A pesar de las dificultades financieras, Panzardi destacó el orden administrativo de la Municipalidad de Laguna Blanca y aseguró que continúan ejecutando obras y manteniendo al día las obligaciones salariales.

“Tenemos una administración ordenada, con equilibrio fiscal y responsabilidad. Pagamos sueldos y refrigerios en tiempo y forma y seguimos haciendo obras con recursos propios”, remarcó.

Relación institucional con el Gobierno provincial

Consultada sobre su vínculo con el gobernador Leandro Zdero, la intendenta defendió el diálogo institucional y aseguró que la prioridad debe ser gestionar soluciones para la comunidad.

“Hay quienes critican que uno dialogue con el gobernador o gestione obras junto al Gobierno provincial, pero yo siempre voy a priorizar los intereses de mi pueblo”, sostuvo.

Además, consideró que algunos sectores internos del peronismo intentan cuestionar o debilitar a dirigentes que mantienen una posición de diálogo institucional.

“Hay sectores de la vieja política que no entienden que la gente hoy espera dirigentes que gestionen y den respuestas, no dirigentes que estén permanentemente peleando”, afirmó.

Renovación política y futuro electoral

Sobre el futuro del peronismo chaqueño, Panzardi insistió en la necesidad de construir una propuesta política más cercana a la sociedad y con fuerte presencia territorial.

“El peronismo tiene que volver a escuchar a la gente, volver a recorrer los barrios y entender cuáles son hoy las verdaderas preocupaciones de la sociedad”, señaló.

También consideró que la reconstrucción del espacio político debe darse desde abajo hacia arriba, fortaleciendo el trabajo de los dirigentes locales y municipales.

“La política se construye con gestión, con cercanía y con compromiso. La gente necesita dirigentes que trabajen y que den respuestas concretas”, expresó.

Finalmente, evitó hablar sobre posibles candidaturas futuras y aseguró que actualmente su principal objetivo continúa siendo la gestión municipal en Laguna Blanca.

“Hoy mi prioridad absoluta es seguir trabajando por mi comunidad y tratar de mejorar la calidad de vida de cada vecino”, concluyó.