YPF aumenta un 1% el precio de los combustibles y lo mantendra por 45 días

La compañía petrolera YPF anunció un aumento del 1% en el precio de los combustibles desde este jueves 14 de mayo, al tiempo que informó que continuará aplicando el sistema de «buffer de precios» por hasta 45 días adicionales, el mecanismo que tiene el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor.

El presidente de la empresa, Horacio Marín, aseguró mediante un posteo en su cuenta de X (antes Twitter) que la medida se produjo tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda.

Asimismo, el empresario aseguró que continuarán aplicando el sistema de «buffer de precios» por hasta 45 días adicionales, con el propósito de «no trasladar sobresaltos en el surtidor».

«Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo (Brent), manteniendo sin restricciones las demás variables que componen el precio, tal como se ha hecho en el periodo anterior», afirmó.

En este sentido, Marín sostuvo que mediante el sistema buffer de precios, se estableció la creación de una cuenta compensadora que permitirá que una vez concluido el conflicto en Medio Oriente, la compañía podrá mantener constantes los precios del combustible para recuperar el ingreso diferido originado por no haber incorporado el impacto de las variaciones en el Brent durante ese tiempo.

«Continuaremos aplicando nuestro sistema de micropricing que nos permite maximizar rentabilidades en función de la oferta y demanda, estableciendo precios diferenciales por franjas horarias, corredores y zonas geográficas», afirmó.

Para finalizar, el CEO reiteró su compromiso «honesto y moral» con los consumidores sin perder rentabilidad ni generando perjuicios para a sus accionistas y clientes.