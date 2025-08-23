Chaussivert: ‘Lo extraordinario de Lotería está en transformar lo simple

El vocal de Lotería Chaqueña, Juan Chaussivert, destacó en diálogo con Radio Provincia el rol social que cumple la institución en toda la provincia, no solo a través de su tradicional oferta de juegos, sino también mediante aportes concretos a clubes, instituciones y comunidades del interior.

“Lotería es una institución extraordinaria que nos permite hacer cosas extraordinarias, incluso con lo más simple”, expresó Chaussivert, recordando que una simple pelota de fútbol puede poner en movimiento a un grupo de jóvenes y transformar la vida en los barrios.

En esa línea, resaltó que la entidad acompaña tanto a grandes instituciones deportivas como a pequeños clubes de barrio y escuelas rurales. “Estamos próximos a entregar bicicletas en Misión de Fierro para que chicos que caminan kilómetros a diario puedan llegar a la escuela. Eso también es lo extraordinario de lo simple”, agregó.

Maratón solidaria en Resistencia

Entre las actividades inmediatas, Lotería Chaqueña colabora con la maratón solidaria organizada por el Consejo de Abogados de Resistencia, que se correrá este domingo en el Parque de la Democracia. Habrá recorridos de 2, 5 y hasta 800 metros para los más pequeños. Lo recaudado será destinado a la Fundación CREO de Barranqueras, institución que atiende a niños con enfermedades poco frecuentes.

Apoyo al deporte y la cultura

Chaussivert señaló que la gestión actual de Lotería, encabezada junto al presidente Lucas Podumascin, se centra en fortalecer a clubes del interior y de barrios populares. Como ejemplo, mencionó la reciente renovación de las instalaciones del Club Unión de Colonia Elisa, que ahora podrá volver a competir en liga gracias a las obras financiadas.

“En esta etapa no se trata de hacer grandes inversiones aisladas, sino de eficientar y mejorar las instalaciones que ya existen, para que más chicos y familias puedan acceder al deporte y la vida social de los clubes”, subrayó.

Lotería Chaqueña en el podio nacional

Consultado sobre la posición de Lotería Chaqueña a nivel país, el vocal sostuvo que la institución está “entre las tres mejores”, no solo por su recaudación, sino por su función social diferencial, ausente en muchas loterías provinciales.

Barranqueras en la mirada personal

Hijo de la ciudad portuaria, Chaussivert se refirió también al presente de Barranqueras, celebrando la reactivación del puerto pero lamentando la situación de los trabajadores municipales que aún esperan el pago completo de sus salarios. “Me duele ver a mi ciudad descuidada, con problemas de limpieza y tránsito. Como barranquerense y como abogado municipal, me preocupa mucho”, confesó.

Finalmente, reconoció que le gustaría en un futuro ser intendente de Barranqueras: “Es mi deseo, porque quiero verla crecer ordenada y recuperar el lugar que se merece”.