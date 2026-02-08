Un clásico de los años 70 lidera el ranking definitivo y es «la mejor canción de rock» de todos los tiempos

Un nuevo ranking mundial de música acaba de confirmar lo que muchos sospechaban: «Stairway to Heaven» es la mejor canción de rock de todos los tiempos. En un duelo de gigantes que incluyó a Queen y AC/DC, este clásico de Led Zeppelin se llevó el primer puesto por una razón técnica y emocional que sigue vigente.

Para llegar a esta conclusión, se evaluaron factores que van más allá del gusto personal. La publicación destacó la profundidad de su lírica, pero puso especial énfasis en el «swell» (crecimiento) y la intensidad de la guitarra , elementos que han permitido que la canción conserve su relevancia cultural intacta a pesar del paso del tiempo.

El camino al primer puesto no fue sencillo. «Stairway to Heaven» tuvo que imponerse ante verdaderos himnos que definieron épocas enteras. Entre los principales competidores del ranking se encuentran clásicos indiscutidos que hoy ocupan los siguientes lugares:

Mientras que otras bandas han sufrido golpes en su legado (como el caso de un tema de 1970 de Los Beatles calificado recientemente como su «peor canción» o el «fracaso monumental» de un álbum solista de los Eagles ) Led Zeppelin parece inmune a las críticas negativas del tiempo.

La técnica de «aceleración emocional» de Jimmy Page

El propio Jimmy Page reveló en una entrevista el diseño arquitectónico detrás del tema. Su intención original era construir una pieza que comenzara con una «guitarra acústica expuesta y frágil», utilizando flautas dulces en la primera parte para darle un inconfundible «aire medieval».

Sin embargo, el verdadero secreto de su impacto cotidiano en el oyente es su estructura evolutiva. Page explicó que la composición fue diseñada para «desplegarse en más capas y más estados de ánimo» a medida que avanza. El objetivo era que la música se acelerara «en todos los niveles: emocional y musicalmente».

Esta sensación de que la canción «se sigue abriendo» durante todo su pasaje es lo que genera esa conexión única con el público. Para Page, la longevidad de este éxito se debe a que Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham grabaron con una honestidad y convicción que pocas veces se ha vuelto a ver en un estudio de grabación.