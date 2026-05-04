Con nuevos bailarines, el Ballet Contemporáneo del Chaco resentará tres de sus obras en el Guido Miranda

El próximo 9 de mayo el Ballet Contemporáneo del Chaco (BCC), elenco estable del Instituto de Cultura del Chaco, presentará «Primera escena, en tres encuentros» en el Complejo Cultural Guido Miranda. La propuesta reúne tres obras de distintos lenguajes y universos poéticos en la historia de este ballet.

En esta oportunidad, la función se enmarcará en un momento de renovación para la compañía con la incorporación de una nueva camada de bailarines y bailarinas seleccionados por audición, que se suman a la trayectoria de un elenco que este año celebra 17 años de recorrido.

La función propone un recorrido sensible y diverso a través de:

“Agua de mi Sed”, de Facundo Mercado, con música de Liliana Herrero y Coqui Ortiz. Se trata de una obra que se inscribe en la memoria y la emoción profunda.

“Instante”, de Lucas Garcilazo. Una pieza íntima que explora el amor en sus múltiples formas, revelando cómo cada momento compartido deja huella en el vínculo.

“Linaje”, creación de Lourdes Orellanoz y Candela Suárez López, que nos traslada a la Italia de los años 50 donde una reunión entre vecinos despliega con humor e ironía las pasiones, miedos y deseos humanos.

Bajo la coordinación artística de Giselle Bogado, el elenco del BCC invita al público a sumergirse en esta experiencia escénica. «Primera escena, en tres encuentros» entrelaza cuerpo, música y emoción, reafirmando el valor de la danza contemporánea en la escena cultural de la región.

Las entradas tienen un valor de $8000 y se pueden adquirir en la boletería del teatro de miércoles a sábados, de 17 a 21 horas.