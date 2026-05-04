El ciclo “Jazz y otras músicas en el pasillo” vuelve al Ítalo Argentino

Este viernes 8 de mayo, a las 21:30, el Centro Cultural Ítalo Argentino (Av. Chaco 1701), dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, abrirá la tercera temporada del ciclo «Jazz y otras músicas en el pasillo». La noche contará con dos propuestas artísticas tan diversas como atractivas, que dialogan entre la tradición y la vanguardia.

En primer lugar, Villa Federal Jazz Trío —integrado por Omar Mambrín, Pepo Bianucci y Franco Maksimchuk Castillo— ofrecerá su particular síntesis de estándares y clásicos regionales como «El Cosechero». El trío se destaca por sus métricas irregulares y una profunda interacción gestada en años de trayectoria compartida.

La noche se completará con la presentación de Intrépida, insignia del rap emergente. Con solo 19 años, la freestyler, competidora y compositora desplegará un arte cargado de boom bap y barras filosas que describen, encarnan y reflejan las maquinaciones constantes de su vivir.

Este ciclo mensual propone experiencias únicas en el icónico pasillo del centro cultural, recreando el ambiente íntimo de los auténticos clubes de jazz. Desde este año, la propuesta sumó el plus del diálogo con otras músicas, enriqueciendo la oferta cultural del espacio. Para completar la velada, habrá servicio de cantina y opciones gastronómicas a precios populares.

Las entradas generales tendrán un valor de $5.000 y se podrán adquirir directamente en puerta. También se pueden realizar reservas a través del alias: Italoargentino25.