Juan José Castelli ultima detalles en el corsódromo para los Carnavales del Impenetrable

El intendente de Juan José Castelli, Pío Sander, recorrió el avance de los trabajos que se realizan en el corsódromo ubicado en el acceso principal a la ciudad, donde se ultiman los preparativos de cara a una nueva edición de los Carnavales del Impenetrable.

En el lugar se llevan adelante tareas de instalación eléctrica, colocación de tribunas, armado del escenario, disposición de vallas y organización de los espacios destinados a las comparsas, con el objetivo de garantizar un desarrollo ordenado y seguro del espectáculo.

Desde el municipio señalaron que estas acciones forman parte del trabajo articulado entre las distintas áreas municipales, orientado a brindar a la comunidad y a los visitantes un espacio adecuado, seguro y preparado para el disfrute de uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad.

Los Carnavales del Impenetrable comenzarán este sábado 7 de enero y, como cada año, prometen convocar a una gran cantidad de público por su alegría, música y colorido, consolidándose como uno de los espectáculos más destacados de la región.