Con un chorro de vinagre: cómo realizar una limpieza profunda del desagüe
A diario leemos y escuchamos sobre trucos caseros de limpieza que se realizan con vinagre blanco, vinagre de manzana, de vino o de limpieza. Pero, ¿qué es lo que hace a este producto el ingrediente estrella de todo truco destinado a limpiar o desinfectar?
Antes de limpiar cualquier objeto de la casa con vinagre, es importante conocer sus propiedades, saber qué tipos de vinagres existen y para qué se usa cada uno.
El vinagre que tenemos en la alacena y utilizamos en la cocina está elaborado a partir de un proceso natural de fermentación de sustancias orgánicas, como frutas y cereales. Esta variedad, y sus versiones diferentes, nació por accidente cuando un vino maceró de más y las bacterias transformaron el alcohol en ácido acético.
Por otra parte, existe un vinagre de limpieza destilado que se elabora artificialmente a través de un proceso de laboratorio, que consiste en destilar el ácido acético para obtener un producto mucho más concentrado, ácido e intenso. Esta variedad no es apta para consumo, solo sirve para limpiar.
En general, el vinagre es un componente ácido con propiedades antibacterianas, desinfectantes y corrosivas. Preparado correctamente, se puede utilizar para eliminar ciertos tipos de hongos, ahuyentar plagas, ablandar sarro y neutralizar los malos olores del hogar. Hoy te cuento cómo usarlo para limpiar la entrada de la cañería o desagüe.
Cómo limpiar el desagüe usando un poco de vinagre
El ingreso a la tubería del lavamanos o la pileta de la cocina se llama rejilla o válvula superficial. Esta zona del desagüe suele llenarse de sarro, pegotes de grasa, jabón, pelos o restos de comida.
Si puedes retirar la entrada al desagüe la limpieza será mucho más profunda. En este caso, solo debes colocar la pieza retirada en remojo con agua y vinagre blanco de limpieza por alguna horas, refregar con un cepillo, enjuagar y volverla a colocar.
Si no puedes retirar la rejilla, lo ideal es rociarla con una mezcla de agua y vinagre y esperar a que el producto ablande toda la mugre. Luego limpia bien con un cepillo de dientes viejo y enjuaga abriendo la canilla con agua caliente.
Cómo destapar las cañerías usando vinagre
Cuando limpiar la rejilla no alcanza y la cañería está tapada por dentro, no hay que desesperarse.
Se puede limpiar una cañería tapada colocando una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre. Ambros productos generan una reacción química efervescente que ablanda toda la mugre pegada en las paredes de la tubería.
Otra opción es abrir la canilla de agua hirviendo para intentar ablandar y limpiar el interior de la tubería o realizar un gancho de metal para ingresar a la tubería y retirar los objetos sólidos, como cabello o comida.