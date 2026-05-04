Con una variada propuesta, el CCN lanza cursos virtuales de capacitación
El Centro Cultural Nordeste de la UNNE lanza su ciclo de cursos de capacitación 2026, en modalidad virtual, con varias propuestas formativas. Ya se encuentra abierta la inscripción y el inicio de clases será el 18 de mayo.
Como todos los años, la institución universitaria con sede en A. Illia 355, de Resistencia, lanza cursos de capacitación y formación. En el ciclo 2026, se impone la modalidad virtual, lo que permitirá que los interesados de diversas localidades puedan inscribirse.
Cada curso tendrá 8 clases con una duración de 2 hs. cada una (carga horaria de 16 hs). Las mismas se desarrollarán por vía Zoom y con actividades asincrónicas por plataforma.
Para inscribirse se deberá abonar un pago único de $60.000. Los estudiantes de la UNNE y los inscriptos a talleres del CCN tendrán un 50% de descuento. Los Docentes y no docentes de la UNNE, un 25% de descuento.
Los cursos, días y horarios disponibles son los siguientes.
Fotografía como medio: Miércoles 14.30 hs. A cargo del prof. Luis Schäffer.
Ceremonial y protocolo: un instrumento valioso en las relaciones humanas. Viernes 19 hs. A cargo del Téc. Miguel Oscar López Ayala.
Diseño gráfico para las artes visuales. Viernes 18 hs. A cargo del prof. Gastón Fortín.
Lengua de señas argentina (nivel 1). Lunes 17.30 hs. A cargo de la prof. Valeria Delgado.
Para mayores informes y consultas, dirigirse al TE 3624 422583, al correo info.ccnunne@gmail.com, o bien a través de las redes sociales de instagram y facebook.