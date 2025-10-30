Un ciclista murió atropellado por un camión, en la colectora de la Ruta 11

Un siniestro vial fatal ocurrió este jueves por la mañana, sobre la colectora de la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 1007, en Resistencia, donde un camión atropelló a un ciclista que perdió la vida en el lugar.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 9.30 e involucró a un camión Scania, dominio EKU-527, conducido por un hombre de 43 años, oriundo de Charata y chofer de la empresa de transporte Julio Farat; a una motocicleta Keller 110 ccguiada por un joven de 29 años,y una bicicleta conducida por el hombre que terminó muerto.

El motociclista relató que circulaba por la colectora, en sentido ascendente, cuando rozó una pequeña mesa que trasladaba un hombre en bicicleta, identificado como Luis Vera. A raíz de ese contacto, el ciclista perdió el control y fue embestido por el camión, falleciendo de manera instantánea.

En el lugar trabajaron agentes de la División Patrulla Vial y Puestos Camineros, junto con personal de la Patrulla Preventiva, quienes realizaron la regulación del tránsito y las pericias correspondientes bajo la supervisión de la Fiscalía interviniente.