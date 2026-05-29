Vendían animales por redes sociales y los enviaban por encomiendas a diferentes provincias

Cuatro hombres se dedicaban a cazar aves silvestres, reptiles y mamíferos, acopiarlos (guarda transitoria), distribuirlos y promocionarlos por las redes sociales.

Efectivos del Escuadrón «Buenos Aires» fueron los encargados de iniciar con las investigaciones, tras ser informados de una denuncia, la cual consistía en que un ciudadano estaría desarrollando actividades en infracción a la Ley 22.421 «Conservación de la Fauna Silvestre».

Las pesquisas tuvieron una duración de un año y 10 meses, que abarcaron desde un ciberpatrullaje y análisis de teléfonos.

En la primera etapa de la investigación, los gendarmes lograron identificar a uno de los implicados, quien se dedicaba a publicar los animales (aves silvestres, reptiles y mamíferos) que se encontraban a la «venta», como así también efectuaba entregas físicas en distintos puntos del conurbano bonaerense, con mayor frecuencia en Lomas de Zamora y Almirante Brown.

Luego, se detectó los roles de otros tres eslabones importantes de la organización. Los mismos se dedicaban a cazar, acopiar (guarda transitoria), distribuir (bajo encomiendas hacia todo el territorio nacional) y comercializar (tanto al por mayor como al por menor).

Al ser informado a la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora de estos resultados, se desplegaron los funcionarios de diferentes Unidades de la Fuerza hacia ocho inmuebles, ubicados en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.

En los lugares, los uniformados rescataron a 88 aves (entre loros habladores, Tordos, Reina Mora, Pepitero, Corbatitas, Cardenales, Calafate, Jilgueros, Celestinos y otros ejemplares), 13 hámsteres, 20 peces y cuatro tortugas. Asimismo, el personal de la Fuerza encontró ocho aves sin vida y un cráneo de antílope.

Además, los efectivos secuestraron 2 kilos 633 gramos de cannabis sativa, un rifle calibre .22 largo y cuatro de aire comprimido, 39 proyectiles .22 y 9 mm, 41 balines y nueve tramperas de madera de distintos tamaños.

Dos hombres mayores de edad quedaron detenidos y otros dos supeditados a la causa, en infracción a la Ley 22.421 «Conservación de la Fauna Silvestre».

Cabe resaltar que, los animales fueron puestas en resguardo por el personal de la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación (Buenos Aires) y trasladados hacia el Bioparque de una Fundación, donde se realizaran los exámenes y rehabilitación correspondiente. En Santa Fe, colaboraron los integrantes de la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.