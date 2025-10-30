Sáenz Peña: detuvieron a un hombre con pedido de captura por abuso sexual

Efectivos de la División Investigaciones Complejas Interior Sáenz Peña detuvieron este jueves al mediodía a un hombre de 53 años que tenía pedido de captura activo por abuso sexual con acceso carnal.

El operativo se realizó cerca de las 13, en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus, cuando el sospechoso intentaba abordar un colectivo de la empresa El Pulqui con destino a Buenos Aires.

Tras ser identificado, se confirmó que se trataba de F.H.A., oriundo de Concepción del Bermejo, buscado por una causa en la que la víctima es una menor de 10 años.

El hombre fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Primera, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 4, a cargo del doctor Gustavo Valero.

El procedimiento fue supervisado por el comisario principal Darío Ramón Romero, jefe del Departamento de Investigaciones Complejas Interior Sáenz Peña, y coordinado por el comisario Diego Alberto Moreyra.

Desde la fuerza destacaron el profesionalismo del personal policial, que permitió la captura de un prófugo y reafirma el compromiso institucional con la seguridad ciudadana y la protección de las víctimas.