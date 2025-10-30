Resistencia será sede de la primer Bienal Tecnológica de Chaco
La Bienal Tecnológica se realizará en Resistencia del 14 al 16 de noviembre en el Domo Centenario. Es un proyecto impulsado por la Fundación Vuela Alto. Reunirá innovación, educación, cultura y entretenimiento .
Desde la Fundación Soy Chaco destacaron la importancia de acompañar iniciativas que promuevan la creatividad y la innovación. «Nos alegra poder colaborar con la entrega de remeras al equipo organizador porque este espacio reunirá a estudiantes, docentes, empresarios, emprendedores y apasionados por la tecnología, y que sigue creciendo gracias al compromiso de todos», expresó su titular, María Martina.
La Bienal Tecnológica de Chaco reunirá a escuelas técnicas, universidades, emprendedores y empresas que presentarán proyectos y desarrollos tecnológicos de toda la región. Será un espacio para mostrar el talento joven, impulsar la vinculación educativa y productiva, y acercar la tecnología a la comunidad de una forma interactiva.
Además de la exposición tecnológica, el evento incluirá actividades culturales y recreativas, como una batalla de DJ, la elección de la embajadora de la Bienal Tecnológica, espectáculos de danza y música, shows de artistas emergentes y un patio gastronómico con la participación de emprendedores locales.
«Queremos que toda la familia pueda disfrutar, aprender y vivir la tecnología de manera interactiva», destacaron los organizadores, quienes subrayaron que la Bienal será una verdadera fiesta de la innovación y el talento chaqueño.