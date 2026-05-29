Desaparición de Axel González: conforman un equipo fiscal para profundizar la investigación

A 13 días de la desaparición de Axel González, el joven de 21 años que fue visto por última vez cuando se dirigía a la casa de su novia en el barrio Tkay de Puerto Tirol, el Ministerio Público Fiscal anunciará la conformación de un equipo fiscal para abordar la investigación que ya arrojó siete detenidos y que pone la lupa tambien en la Policía, aunque aún no hay imputados.

En este contexto, el equipo se ocupará de las pesquisas estará compuesto por Luciano Santos, de la fiscalía de Derechos Humanos; Julieta Arolfo del Equipo Fiscal N° 14 y Noelia Encinas de la Cámara Primera en lo Criminal.