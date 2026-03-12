Un chaqueño ganó $780 millones con el Quini 6

Este miércoles informaron que hubo tres ganadores de los pozos millonarios del Quini 6, tras el sorteo realizado durante la noche.

En la modalidad «Tradicional», un apostador de San Rafael, provincia de Mendoza, y un apostador de Victoria, Entre Ríos, se hicieron acreedores de la suma de $390.000.000 cada uno, acertando a los seis números 09 – 11 – 12 – 14 – 18 – 20.

En la modalidad «La Segunda», un nuevo millonario se llevó el premio de $780.000.000 acertando a los números 07 – 14 – 15 – 21 – 23 – 31. El apostador hizo su jugada en la localidad de Villa Ángela, Chaco.

El domingo 15 de marzo, se sorteará un pozo estimado de $4.400 millones. Podes seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube.