Laguna Blanca: el municipio avanza con obras, asistencia social y gestiones

La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, informó sobre distintas actividades y gestiones realizadas durante la jornada, vinculadas a obras, asistencia social y provisión de materiales para la comunidad.

Según detalló la jefa comunal, el municipio realizó la compra de materiales de construcción en Fontana y Resistencia, mientras que en Barranqueras se adquirió arena destinada a trabajos de infraestructura y mantenimiento.

Durante la jornada también se atendieron distintas demandas de vecinos, entre ellas gestiones de traslados hacia hospitales de Resistencia, además de asistencia con medicamentos y alimentos para familias que lo requerían.

En paralelo, la intendenta participó de entrevistas en medios de comunicación, entre ellos Radio Sapucay, donde dialogó con la conductora Mónica Ramírez, y también en el programa “Los Protagonistas”, que se emite por radio y televisión.

Por otra parte, el equipo municipal realizó trabajos de reparación del alumbrado público en el barrio La Brava, tareas que continuarán durante la jornada siguiente.

Desde el municipio destacaron que se mantienen las gestiones y el trabajo diario para responder a las necesidades de la comunidad, con el objetivo de mejorar los servicios y acompañar a los vecinos de Laguna Blanca.