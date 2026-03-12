Defensores de Vilelas: “Porque cuando un club del interior crece, el Chaco crece con él”

El Club Atlético Defensores de Vilelas difundió una carta abierta dirigida al gobernador del Chaco, Leandro Zdero, en la que solicita acompañamiento económico para afrontar el desafío deportivo más importante de su historia: la participación en el Torneo Federal A.

El documento, fechado el 12 de marzo de 2026 en Puerto Vilelas, expresa la preocupación de la institución por los costos que implica competir en una categoría profesional del fútbol argentino. Según explicaron las autoridades del club, el pasado 25 de febrero presentaron formalmente una nota ante la Lotería Chaqueña solicitando acompañamiento económico para sostener la participación en el torneo nacional, aunque hasta el momento no habrían recibido una respuesta formal.

En la carta, quienes integran la familia del club señalan que disputar el Federal A requiere una estructura importante en términos de logística, recursos y organización, algo que representa un enorme esfuerzo para una institución del interior provincial.

“Quienes formamos parte de la familia del Club Atlético Defensores de Vilelas nos dirigimos a usted con la emoción y la esperanza de quienes sienten que están viviendo un momento histórico.”, señala el documento en su inicio.

La dirigencia remarca además que el ascenso del equipo fue fruto del esfuerzo colectivo de toda la comunidad.

“El ascenso de Defensores no fue casualidad. Fue una verdadera hazaña construida con sacrificio, trabajo silencioso y el corazón de un pueblo que nunca dejó de creer.”, expresa la carta.

En ese sentido, también destacan el rol social que cumple la institución en la provincia.

“Defensores no es solamente un equipo de fútbol. Es la representación genuina del trabajo de cientos de clubes de nuestra extensa geografía provincial, instituciones que todos los días abren sus puertas para contener, educar y formar a nuestros chicos y jóvenes.”

Otro de los puntos que subraya el documento es que el plantel está integrado en su totalidad por jugadores con identidad chaqueña, varios de ellos surgidos de la cantera del propio club o formados en instituciones barriales.

“Nuestro plantel está integrado en su totalidad por jugadores de identidad chaqueña, varios de ellos formados en la cantera de nuestro propio club.”, destaca el texto.

En ese marco, la institución solicitó igualdad de oportunidades para afrontar el desafío deportivo.

“No pedimos privilegios. Pedimos, señor Gobernador, tener el mismo tratamiento que reciben otras instituciones deportivas que representan al Chaco en los torneos nacionales.”

La carta también pone de relieve el impacto social y económico que genera el fútbol en las comunidades del interior.

“El fútbol también construye identidad, futuro y dinamiza la economía chaqueña.”, remarca el documento.

Finalmente, la Comisión Directiva expresó su expectativa de lograr el acompañamiento del Gobierno provincial para afrontar este momento clave en la historia del club.

El texto fue firmado por la presidenta Amelia Beatriz Pujol y el vicepresidente Daniel David Coria, quienes cerraron el documento con una frase que resume el espíritu del pedido:

“Porque cuando un club del interior crece, el Chaco crece con él.”