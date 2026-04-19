Un auto se salió de control, atropelló a espectadores y dejó un muerto en el Rally Sudamericano

Un grave accidente durante el Rally Sudamericano, en Mina Clavero, dejó como saldo la muerte de un espectador y obligó a cancelar la competencia en su jornada final. El hecho ocurrió este domingo, cuando un vehículo perdió el control en una zona con presencia de público.

De acuerdo con la información preliminar, el automóvil, un Volkswagen Polo tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez, se despistó en una curva a alta velocidad. El auto comenzó a dar tumbos y terminó fuera del trazado, en dirección a un sector donde se encontraban decenas de espectadores.

El impacto activó de inmediato el operativo de emergencia. En un primer parte se reportaron al menos tres personas heridas, una menor y dos adultos, que fueron trasladados a un hospital de la zona. Horas más tarde, se confirmó la muerte de un joven de 25 años, oriundo de Córdoba capital, que había ingresado con lesiones graves.

Entre los heridos, una mujer de 40 años sufrió una fractura de tobillo y quedó fuera de peligro. Su hija menor presentó golpes leves. Los pilotos, en tanto, no registraron heridas de consideración.

El accidente se produjo al inicio de la etapa decisiva, en un tramo de descenso hacia Mina Clavero que suele concentrar una gran cantidad de público. Tras el episodio, la organización neutralizó el sector para permitir la asistencia médica y resguardar el área.

Frente a la magnitud del hecho, los organizadores resolvieron cancelar la competencia. También conformaron un comité de crisis con distintas áreas operativas para coordinar la atención de los afectados y avanzar con la investigación.

Mientras se asiste a los heridos, las autoridades trabajan para determinar las causas del siniestro. Se esperan peritajes que permitan establecer si hubo fallas mecánicas, errores de conducción o factores externos.