Sofía Naidenoff: “Las amenazas no son una broma, son delito y requieren un trabajo conjunto”

La ministra de Educación del Chaco, Sofía Naidenoff, se refirió a la ola de amenazas en escuelas y remarcó que la situación exige una respuesta coordinada entre familias, docentes y el Estado. “Esto no es una broma, es un delito”, advirtió.

Naidenoff explicó que no existe una única medida para todas las instituciones, ya que cada escuela define sus propias normas a través del manual de convivencia. “No se puede imponer una regla general. Cada comunidad educativa, con directivos y padres, decide qué medidas tomar según su realidad”, sostuvo, al referirse a decisiones como restringir el uso de mochilas o celulares.

El rol de la familia y el uso de redes

Uno de los ejes centrales de su mensaje fue la responsabilidad de las familias. La ministra alertó sobre el uso excesivo de celulares y redes sociales en niños y adolescentes, y pidió mayor control parental. “No es una forma de crianza dejar a los chicos horas con el celular. Hay que acompañar, hablar todos los días y poner límites”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que muchas de estas situaciones se originan fuera del ámbito escolar y luego impactan en las aulas. “La escuela es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. No puede ser una isla”, señaló.

También pidió no viralizar amenazas o mensajes alarmantes en redes o grupos: “No reenviar. La información debe ir directamente a las autoridades escolares”.

Protocolos y trabajo interministerial

Naidenoff detalló que sí existen protocolos claros ante casos de bullying, amenazas o violencia, que incluyen la intervención de equipos interdisciplinarios, la convocatoria a las familias y, de ser necesario, la articulación con otras áreas del Estado como Seguridad y organismos de niñez.

Además, mencionó un caso reciente en el interior provincial donde se logró identificar a un estudiante que había realizado una falsa amenaza. “Se trabajó con ciberseguridad y se convocó a los padres. Muchas veces las familias se sorprenden porque el comportamiento en la escuela no es el mismo que en casa”, explicó.

Debate por el uso del celular en escuelas

La ministra volvió a plantear la necesidad de avanzar con una ley que regule el uso de celulares en el ámbito escolar. “Hay proyectos presentados. Algunas escuelas ya aplican restricciones, pero necesitamos un marco más claro”, indicó.

No obstante, advirtió que prohibir el celular en clase no resuelve el problema de fondo: “Si en la casa el chico sigue con acceso ilimitado, la situación continúa. Esto requiere un cambio cultural en la crianza”.

Acompañamiento docente

Consultada sobre el rol de los docentes, Naidenoff reconoció que muchas veces cumplen funciones de contención que exceden lo pedagógico. Sin embargo, insistió en que la responsabilidad es compartida: “La escuela los tiene unas horas. Los límites y valores se construyen en casa”.

Finalmente, subrayó la importancia de reforzar el diálogo familiar y la educación emocional: “Los chicos necesitan ser escuchados. Si no trabajamos juntos, la escuela sola no puede”.