Pelea a piedrazos entre trapitos en una esquina transitada de Resistencia

Dos hombres protagonizaron una violenta pelea a piedrazos durante la tarde noche de este domingo en la intersección de las avenidas Sarmiento y Rissione, en la ciudad de Resistencia. El episodio fue captado en video por una persona que se encontraba dentro de un vehículo detenido en el semáforo.

Según puede observarse en las imágenes enviadas a DataChaco, los involucrados, que serían limpiavidrios o «trapitos», comenzaron a arrojarse piedras en medio de la calle, sin importar la presencia de otros conductores, transeúntes, ciclistas ni el tránsito habitual de la zona. La secuencia generó momentos de temor entre quienes circulaban por el lugar.

El enfrentamiento se desarrolló en un punto de alto flujo vehicular, lo que incrementó el riesgo tanto para los protagonistas como para terceros. Algunos automovilistas optaron por mantenerse dentro de sus vehículos mientras aguardaban el cambio de luz del semáforo, en medio de la incertidumbre por la evolución del conflicto.

Hasta el momento no trascendió si hubo intervención policial ni si alguno de los involucrados resultó con heridas de consideración.